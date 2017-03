El sindicalismo que necesitamos

Páginas y grupos en redes sociales para que lxs adolescentes se suiciden. El estado español lo permite y sus jueces y policías no hacen nada. ... See MoreSee Less

"FAMILIAS SUICIDAS": INDUCCIÓN AL SUICIDIO AL AMPARO DEL RÉGIMEN ESPAÑOL Se trata de aglutinar en las redes sociales, en su mayoría a gente muy joven, adolescentes con las hormonas revolucionadas...

Photo