Notícia Confederal Març 2017

EL GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR TIENE PRISA EN APROBAR EL CETA ( el "TTIP canadiense" - Acuerdo Económico y de Comercio firmado entre la Unión Europea y Canadá-)

TORMENTA DE Twitter CONTRA LOS PARAÍSOS FISCALES

*¿Cuándo? Jueves 23 de marzo a las 11:00 - no antes

* hashtag #TuMeRobas

*Queremos que la gente se indigne con el robo que suponen la evasión fiscal,la elusión fiscal y los paraísos fiscales. El día 3 de abril salimos a las plazas de todo el planeta para decir: #FueraParaisosFiscales #EndTaxHavens

nubr.co/kQydhs

En este documento podéis encontrar ideas para la tormenta de twitter docs.google.com/…/1Cts2FTHOOBFs2yZyTQqfgLIWU0…/edit…

Ayudadnos a moverlo para que el día 3 de abril seamos muchas en decir #FueraParaisosFiscales



Tweets PPFF2.docx

