La “doble baraja” de la vicepresidenta Mónica Oltra

Que fuerte escuchar al Sr Felix Garcia Moryllon. Es muy fácil Sr Anarco-Catolico. Dejad elegir al pueblo Catalán que decida su futuro, dejar de jodernos con vuestra constitución y vuestra democracia, dejad a Catalunya en paz, dejar de decir que dice nuestro dni y decir que que pasaría si Benimodo quiere la independencia. Solo con que haya un ser humano en Catalunya que quiera decidir si pertenecer al estado mas represor y criminal conocido donde los vencidos siguen en las cunetas es suficiente para convocar un referéndum. Usted Sr Felix Garcia Moryllon niega la historia al negar el sufrimiento de los pueblos de este estado. No ofenda a muchas Catalanas que quieren separarse de su país. A mi la policía de su país me ha puesto la porra en el cuello y apretándome mientras estaba preso y esposado en la gran vía por hablar Catalán. Váyanse a hacer puñetas. Es muy simple. Dejad decidir al pueblo Catalán y respetar sus deseos.