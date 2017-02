Tempus fugit

«Según el escritor Edwin Nasr, esta alianza demuestra la intención del Gobierno libanés y del Frente Nacional de formar una red de solidaridad internacional en torno al régimen de Bashar al-Asad, en un momento en que las conversaciones en Ginebra apuntan a su mantenimiento en el poder. Marine Le Pen, probablemente la líder europea más cercana a Asad, ha sido de hecho la única política no árabe entrevistada por el canal con sede en Damasco SAMAA TV, controlado por el régimen y conocido por su incitación a la violencia contra civiles.» ... See MoreSee Less Marine Le Pen se legitima en Líbano eldiario.es La líder ultraderechista ha roto en Líbano el boicot internacional a su figura, y lo ha hecho nada menos que en un país de enorme importancia geoestratégica

Los comunistas, peor que los nazis. El machismo y el feminismo, lo mismo. Paz, siempre paz, que los problemas se resuelven votando o con una batucada virtual cuando os digamos. Los recortes; Venezuela, la corrupción; Cuba, la guerra imperialista; Rusia y Corea del Norte. La razón la tiene la OTAN. Toda esta mierda infecta páginas supuestamente anarquistas, obreristas o de izquierda. Señores derechistas, apolíticos, interclasistas y mareados, dejad de rallarnos con vuestra propaganda fascista. A los que no se mojan y prefieren discursos más hegemónicos y han logrado ahondar más en la des-formación, desmovilización y despolitización del proletariado en retroceso, espero que sepan lo que hacen abandonando sus posiciones y camaradas en las trincheras ideológicas del antifascismo. La clase obrera, y más la consciente, tenemos muchos enemigos y problemas y, si ustedes no van a ser la solución, se convertirán en el problema.