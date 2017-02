Sota, caballo y rey.

Hay mucho artista, artistilla, intelectuales, e intelectualillos de medio pelo que viven muy a gusto en el establishment, muchos de ellos bajo el postureo de progresistas chupyguays. Supongo que a esos se refiere a veces el señor Cid, entre otros, y que se supone que nos representan. Pero a quienes representan realmente ?. Esa clase media burguesona y adocenada en la progresia, no tiene ni puta idea de lo que sufre la clase obrera más baja, cada vez más mayoritaria, ni de la manera en que tiene que "competir" con la nefasta inmigración masiva para ver quien se arrastra más en su rebaja de derechos laborables ante el patrón explotador. Que van a saber estos ?, envueltos en sus modelitos caros, en sus fracs de etiqueta, montados en sus coches de lujo, embriagados en su "glamour" .... Y estos han de decirnos que debemos hacer, a quien debemos votar, que es lo que más "nos conviene" .... Esos son unos, luego estarían los otros, los que viven acomodados con su pensión o paguita, con la subsistencia bien asegurada para el resto de sus vidas. Donde desde esa encastillada atalaya pueden hablar sobre lo divino y lo humano, sobre lo que está bien y lo que está mal, juzgando implacablemente, desde esa especie de superioridad moral ( ? ), a los "descarriados" que no siguen sus preceptos políticamente correctos. Pues no, a mi esta gente NO ME REPRESENTA. ... See MoreSee Less

Que la tierra patriarcal tiemblee... que la tierra de feministes y de persones diverses deguste...otro episodio de De Brujas Putas y Yeguas ...en este programa tenemos audios de: Luna Roja del colectivo de Mujeres Matanceras La Herejía... voces de la Resistencia Mapuche reprimidxs en enero por fuerzas de seguridad y detenidxs tras defender ocupación de Benetton y demás poderosxs que expropian territorios para saquear a la madre Tierra ...de Encuentro Territorial de vecines Lomenses...de la acción frente a la Fiscalía de Lomas de Zamora por el caso de la desaparición de Stella Maris Sequeira por la abogada Raquel Hermida...el spot por el 8M ...y las voces de Lola Cufre y Irupé Longfellow...en el programa de C5N por el Tetazo del 7F...MUY ACTUAL Y COMPLETITX!!! gracias a la producción colectiva...Irupé Longfellow y Aisa Fernandez

Si vives en Salamanca y trabajas en una panadería no te confundas, lo que vas a ver en la tele durante los Goya no existe, la mayoría de la gente que verás sonreír de oreja a oreja durante la gala probablemente ganará menos dinero que tú al año, no habrá podido pedir una hipoteca porque no tiene un sueldo fijo y en algunos casos el tirador de su cisterna funcionará estando sujeto con una percha. Vale, puede que precisamente hoy su cisterna esté perfecta, pero tienen todas las papeletas para no llamar a un fontanero si el año que viene se les rompe. No por austeridad, sino por números rojos.