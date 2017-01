Trump y los trogloditas, primero

LISTADO DE PUNTOS DE VENTA REVISTA "Al Margen"



València ciutat

EL CARME.- Llibreria Ramon Llull – C/ Corona, 5

VELLUTERS.- Radio Klara – C/ Hospital, 4, 7º

RUSSAFA.- La Tavernaire - Chaflán C/ Denia-Sevilla

LA LLUM-MISLATA.- CGT - Avda. del Cid, 154

BENIMACLET.- La Repartidora – C/ Arquitecto Arnau, 5

POBLATS MARITIMS.- Radio Malva - C/ Barraca, 57 baix. Cabanyal

CAMINS AL GRAU.- Aragó Cinema – Av. del Port, 1

EL PLA DEL REAL.- Librería Primado - Primado Reig, 102



Comarques del País Valenciá

HORTA SUD.- Librería Entrelíneas - Frente al Instituto de Sedaví

L´ALCOIÀ.- Ca´ls Frares- C/ Forn del Vidre, 7 – Alcoi



Otras ciudades

BILBAO

Zor Ekologico Batzordea - C/ Pilota Kalea, 5

VITORIA-GASTEZ

Zapateneo - C/ Zapatería Kalea, 95

BARCELONA

Virus Editorial - C/ Aurora, 23

La Rosa de Foc- C/ Joaquín Costa, 34

El Lokal - C/ La Cera, 1

MADRID

Traficantes de Sueños - C/ Duque de Alba, 13

La Malatesta - C/ Jesús y María, 24

MALLORCA

Estel Negro - C/ Palau Reial, 9-2n - Ciutat de Mallorca

