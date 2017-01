Xenofobia, maldita xenofobia

CGT-PV dóna suport a la vaga d'ensenyament convocada per CGT a Catalunya



El Secretariat Permanent de la Confederació General del Treball del País Valencià manifesta la seua solidaritat amb la vaga convocada al sector de l'ensenyament públic per la CGT a Catalunya. La mobilització coïncideix amb la tramitació parlamentària dels pressupostos de la Generalitat Catalana per al 2017, concretament amb el debat d'esmenes parcials d'educació.



Tal i com informen els companys de la Confederació catalana, la inversió per alumne en ensenyament públic continua sent molt inferior a la de l'any 2010, el que fa que que ens situem a la cua de la Unió Europea.



La CGT-PV dóna suport i recolza les exigències que motiven aquesta jornada de vaga: retorn a l'horari lectiu anterior a les retallades; substitucions de tot el personal docent des del primer dia de baixa o permís; cap tantament d'aules públiques i reducció de les ràtios. Finalment, la CGT-PV puntualitza que cal incidir en la defensa de l'ensenyament públic com a dret fonamental. I aquest es materialitza, entre altres aspectes, amb condicions laborals dignes per als treballadors i treballadores del sector.



