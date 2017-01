¡Todos somos contingentes pero tú eres necesario! (Elegía)

No es verdad que Trump se esté adueñando de algunos valores de la izquierda como dice Rafa Cid. Y no lo es porque estar en contra del TTIP no es ningún VALOR de la izquierda, ni oponerse a la deslocalización; como tampoco lo son subir los impuestos o aumentar el gasto público.

En primer lugar porque se está confundiendo valores con posiciones o actuaciones concretas. Los valores (democracia, igualdad económica y social, libertad, antimilitarismo, solidaridad, ecologismo…) son objetivos finales, no operativos. El grado de comunión y compromiso con esos principios es el que nos sitúan a cada uno en un lugar concreto del espectro ideológico.

Y en segundo lugar porque los posicionamientos y/o medidas de política económica no son de izquierdas ni de derechas en sí mismos. Es necesario averiguar a quién pretenden y/o consiguen beneficiar finalmente para saberlo. Las razones de Trump no son de izquierdas, como tampoco lo fueron en su día las de Henry Ford cuando decidió duplicar el sueldo de sus trabajadores en la planta de montaje del famoso modelo T.