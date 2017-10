Iluminados por el fuego

Me da la impresión que la deriva que esta tomando Félix García Moriyón es ya justificarlo todo con tal de ir en contra de los independentistas.

Como el proces dure mucho no se donde puede llegar este hombre.

De Valencia al Mundo

Martes 24 octubre de 19:30h a 21:00h

De Valencia al Mundo

Martes 24 octubre de 19:30h a 21:00h

Lido Renuncio (FuturEsHui) Dones i Prou Mónica Fernández i Meritxell Quevedo (Fanzine Las Zorras) Conxa Solano, Júlia Araújo i Aixa Dea García (EnRedades) Dones Lliures Conversatorio FemiMedios Modera: Eva Montoro

Dice el degenerado de Pedro Sánchez que no se pronuncia sobre las decisiones judiciales a menos que sea para defender los intereses de la burguesía y sus organizaciones de combate Fascistas.