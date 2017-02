¿Quién es “el espía digital”?

“El capitalismo ha creado estrategias para que las personas sigan consumiendo sin sentirse responsables y culpables de los daños causados a la naturaleza. Entre esas estrategias está la de hacer creer que si se sigue la lógica consumista, pero de productos “ecológicos”, ya se soluciona los problemas ambientales del planeta.



Sino se rompe con la lógica: consumo, luego existo, que prevalece y que sostiene al capitalismo, no lograremos ser personas , es decir encontrar los valores esenciales de la vida que nada tienen que ver con ir comprando y desechando de forma voraz todo lo que nos rodea. Si se continua con la visión que reduce al ser humano a un consumidor, éste seguirá tratando a la naturaleza como mercancía.



Lo que muchos no entienden , quizás por ingenuidad o porque no quieren asumir la responsabilidad que implica romper con la visión de consumista que sustenta al capitalismo, es que la ecología, en primer lugar no es una moda, así que los términos “eco-fashion”, eco-chic , eco productos, constituye una farsa, y una banalización de lo que es en sí una filosofía de vida. En tal sentido debemos comprender que ser un consumista “verde” no nos hace menos responsable de los problemas socio-ambientales del planeta. El compromiso es para cambiar el sistema y su visión del mundo, no colocarle parches a un globo que se está desinflando.”



