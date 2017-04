¿Quién es “el espía digital”?

Carlos Pérez

“El Espía Digital” es una publicación web de análisis internacional en la que escriben ex militares y ex miembros del espionaje español. Este halo de misterio y profesionalidad aséptica seguramente ha permitido que la publicación sea citada habitualmente en ciertos sectores de la izquierda y en medios de contrainformación (incluso ha participado en la tertulia de La Tuerka), especialmente en el caso de los conflictos en Siria y en Ucrania. Y ello a pesar de que con una simple lectura crítica se puede ver como en el caso de estos conflictos, El Espía Digital adopta con precisión milimétrica la versión de los hechos procedente del ministerio de defensa de Rusia y los medios de comunicación propiedad del Kremlin. Esto ha hecho también que el director de EEP y otros colaboradores hayan sido entrevistados en calidad de “expertos” analistas internacionales en Russia Today en español, y la cadena estatal iraní HispanTV.

Pero la verdadera sorpresa viene al hacer una sencilla búsqueda en internet del “currículum” tanto del director como de los colaboradores de El Espía Digital. Todos ellos tienen en común una militancia y posicionamiento político de extrema derecha, ultranacionalista y ultramilitarista: ex militares haciendo llamamientos al golpismo ante la ruptura de la “unidad de la patria”, ex legionarios, articulistas de la Fundación Francisco Franco y de Alerta Digital, ex militantes de España 2000, MSR y Bases Autónomas, un general que da charlas glorificando los muertos de la División Azul…

El Espía Digital: Qué somos.

http://www.elespiadigital.com/index.php/que-somos

En concreto, su director Juan Antonio Aguilar fue fundador en los 80 de Bases Autónomas, candidato en 2000 por España 2000, militante entre 1996-1998 de Falange Española, fundador en 2005 de la neofascista UST (Unión Sindical de Trabajadores) y dirigente del ultraderechista MSR (Movimiento Social Revolucionario) hasta finales de 2006. Según fuentes sindicales, en 2009 intentó infiltrarse en CC.OO y en CGT a través del comité de empresa de Tecnocom España Solutions.

http://www.publico.es/espana/331567/neonazis-se-infiltran-en-cgt-para-tratar-de-captar-obreros

A continuación una pequeña selección de los colaboradores y redactores:

– Salvador Fontenla: general del Ejército y autor de “Los combates de Krasny Bor”, libro que glorifica la actuación de la División Azul en la II Guerra Mundial.

http://laestanteria.blogia.com/2012/121801–que-tengan-una-bandera-de-espana-y-una-sepultura-digna-.php

http://www.congresoladivisionazul.com/pdf/congreso-division-azul.pdf

– Enrique Área Sacristán: ex teniente coronel de artillería cesado por un artículo en el que abogaba por el uso del ejército ante el independentismo catalán

http://www.diariomilitar.es/?p=4834

– Guillermo Rocafort; caballero legionario y colaborador habitual de ABC y La Razón

http://elblogdecassia.blogspot.com.es/2014/01/entrevista-en-exclusiva-guillermo.html

http://www.berenguerderocafort.com/webmaster.htm

-Honorio Feito: articulista habitual del boletín de la Fundación Francisco Franco y la ultraderechista Alerta Digital

http://www.fnff.es/Los_heroes_de_Annual_los_heroes_de_Espana_2327_c.htm

http://www.alertadigital.com/author/honoriofeito/

– José María Manrique: coronel de artillería arrestado en 2005 por enviar proclamas golpistas a través de la intranet del Ejército

http://elpais.com/diario/2005/07/22/espana/1121983215_850215.html

– Carlos Martínez-Cava: responsable jurídico del partido Alternativa Española (AES).

http://www.minutodigital.com/noticias/2010/06/27/carlos-martinez-cava-muchos-catolicos-espanoles-han-votado-el-pp-como-el-mal-menor/

Y para acabar, el presidente del Consejo Editorial, Fernando J. Muniesa, ex colaborador del CNI-CESID implicado en el escándalo de las escuchas a políticos de la Comunidad de Madrid ordenadas por Esperanza Aguirre, y relacionado con Xavier Anglada, líder del ultraderechista y xenófobo Partit per Catalunya (PxC).

¿Extraño? Quizás no tanto viendo los movimientos que se están produciendo en la extrema derecha europea, que a cuenta de su postura antisemita y a favor de la demolición de la UE ha encontrado un poderoso aliado en Putin y el ultraderechista Movimiento Internacional Euroasiático ruso liderado por Aleksandr Dugin. Que esta alianza goza de buena salud tenemos prueba en, por ejemplo, la invitación a militantes procedentes de partidos europeos de extrema derecha para que actuaran como observadores en las elecciones de Crimea tras la invasión del ejército ruso.

En definitiva, la “infiltración” de El Espía Digital (y otros medios de línea similar) como medio alternativo debería hacernos reflexionar sobre si manejamos y difundimos información veraz o sólo intoxicación informativa de signo diferente al dominante.